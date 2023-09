No próximo final de semana, a Praça da Matriz, no Centro de Santana do Paraíso, recebe a 3ª edição do Festival Paraíso Gastronômico. O evento é aberto ao público e acontece no sábado (16), a partir das 11h, e no domingo (17), a partir das 10h. Nesta edição, além da presença de 13 bares e restaurantes, o festival conta com diversos sabores da culinária regional e muita música boa ao vivo.

O Festival Paraíso Gastronômico é uma realização da Prefeitura Municipal, em parceria com a Casa Cult, Governo do Estado de Minas Gerais e Fundação Renova. “Será uma oportunidade de valorização de nossa rica culinária regional e de movimentar a economia local. Toda a programação foi escolhida para proporcionar uma experiência agradável ao público”, ressalta Glória Bessa, gerente de Turismo e Cultura de Santana do Paraíso. Durante o festival, associações de motociclistas marcarão presença e, aproximadamente, 100 pilotos irão saltar da rampa da Serra da Viúva para compor a paisagem celeste.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

16/09 – Sábado

12h – Atração musical – Explêndidos (BH)

14h – Cozinha show – Chef Carol Silva (BH)

15h – Show de humor – Luis Yuner

18h – Atração musical – Vaninho Vieira

20h – Atração especial

17/09 – Domingo

11h – Cozinha Show – Chef Mariana Penna

12h – Atração musical – Marley Tal

14h – Teatro Infantil – Dona Baratinha

16h – Show musical – Banda Conecto (BH)