As visitas do Projeto Pedra Mole Estação das Artes estão de volta para contar a história da primeira estação ferroviária do Vale do Aço, a centenária Estação Pedra Mole. Em novo formato, o projeto passa a ser realizado no Centro de Memória Usiminas, em Ipatinga, em um espaço cenográfico adaptado, a partir da próxima segunda-feira (14). Esta será a segunda fase da temporada de 2023 do projeto, realizado com o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, pelo Grupo Teatral Boca de Cena, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Neste mês, as visitas serão nos dias 14, 15 e 26, e em setembro, nos dias 5, 6, 18, 22, 23, 25, 27, 28 e 30. O calendário de atividades vai até novembro deste ano e conta também com oficina de educação patrimonial e um concurso de redação. O agendamento para participar das visitas pode ser feito via WhatsApp da Ação Educativa do Instituto Usiminas: (31) 98437-3330.

NOVO FORMATO

O acesso às Ruínas da Estação Pedra Mole continua suspenso, para segurança e proteção do público, depois de intercorrências causadas pelas fortes chuvas em Ipatinga. Uma adaptação cenográfica com imagens da Estação Pedra Mole, com toda a ambientação do local original, foi criada no Centro de Memória Usiminas para continuar contando a história por meio do espetáculo “Retrato de Trem”, especialmente concebido para o projeto. Os cenários foram pintados pela artista plástica Magda Libânia, assessorada pelos também artistas plásticos Waldir Lima e Vitor Anacleto.

“O Centro de Memória Usiminas, localizado no antigo Grande Hotel Ipatinga, também é tombado como Patrimônio Histórico. Então, além de conhecer toda a história da Estação Pedra Mole, o visitante terá a oportunidade de visitar outro bem tombado, que possui uma réplica da locomotiva instalada nas Ruínas da Estação Pedra Mole e apresenta a história da indústria do aço, da própria Usiminas e do município, bem como acervo histórico de obras de artes moderna e contemporânea do país, como Amílcar de Castro, Tomie Ohtake e Bruno Giorgi, entre outros”, frisou o diretor artístico do Grupo Boca de Cena, Claudinei de Souza.

A intervenção Retrato de Trem narra as vivências de um povo em torno da construção da Estação Ferroviária de Pedra Mole. O encontro dos que chegam no trem com os que já habitavam essa região cuidando da terra, trabalhando nas carvoarias, explorando as matas, vivendo do rio, culminou em amores, negócios, grandes amizades e, sobretudo, memórias que, depois de quase um século, estavam se apagando como um retrato antigo que perde suas figuras com o tempo. No elenco Bárbara Pavione, Cláudio Oliver, Daniela Alves, Luis Yuner e Mari Antonacci, com direção artística de Claudinei de Souza e direção geral de Marilda Lyra.

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Nos dias 23 e 30 de setembro, as visitas vão contar com o workshop Encontro com a Memória e serão ministrados pela historiadora especialista em Gestão do Patrimônio e produtora cultural Leila Cunha. Voltado para educadores e demais interessados em conhecer e multiplicar a história do Patrimônio Cultural de Ipatinga, a proposta da oficina é inspirar outras práticas pedagógicas que possibilitem a valorização e conscientização sobre a importância de nossas raízes para a preservação histórica e fortalecimento das nossas identidades. Inscrições gratuitas pelo whatsapp da Ação Educativa do Instituto Usiminas: (31) 98437-3330

Serviços:

Projeto Pedra Mole Estação das Artes – Ano II

Visitas Agosto: 14, 15 e 26 de agosto às 9h30 e 14h

Visitas Setembro: 5, 6, 18, 22, 23, 25, 27, 28 e 30 setembro

Horários nos dias de semana de setembro: 9h30, 13h30 e 15h; aos sábados 9h30 e 14h

Workshop Encontro com a Memória: 23 e 30 de setembro, às 9h30 e 14h

Local: Centro de Memória Usiminas (Rua Antares 950, Bairro Castelo, Ipatinga/MG)

Agendamento prévio para visitas guiadas e workshop via whatsapp da Ação Educativa do Instituto Usiminas: (31) 98437-3330.