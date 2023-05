O rodeio da Festa de Santana de 2023 valerá uma vaga na final da Liga Nacional de Rodeios (LNR). A competição, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de julho na Arena Paraíso, será transmitida para todo o Brasil e contará com montarias em touro e cavalo, além de prova dos três tambores. Os vencedores irão representar o município de Santana do Paraíso na Festa do Peão de Barretos, em agosto.

“O rodeio da Festa de Santana, este ano, representa um marco histórico para a região do Vale do Aço e eleva Santana do Paraíso à capital mineira do rodeio. Será inesquecível e motivo de orgulho para o povo paraisense”, aponta o prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato. Caso o campeão da competição em Santana do Paraíso vença a etapa final em Barretos, o peão garantirá vaga no The American Rodeo, que será realizado no estado do Texas, nos Estados Unidos, em março de 2024. A competição internacional oferecerá um prêmio de 2 milhões de dólares – a maior premiação do mundo.

Além do rodeio, a Festa de Santana de 2023 contará com a tradicional fogueira, show nacional da dupla João Neto e Frederico, no sábado (29), e shows regionais durante os 3 dias de evento. “Além do rodeio, com arquibancada com capacidade para 6 mil pessoas sentadas, terão dois palcos, Palco Brasil e Palco Minas, para proporcionar uma experiência única ao público”, revela Bruno Morato.