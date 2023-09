Os grandes eventos para os amantes do churrasco têm sido sucesso em todo o Brasil e vem agradando um grande público, sem depender da faixa etária nem mesmo da classe social. Com foco na cultura do churrasco, a frase: “Todo brasileiro ama churrasco” é verdade e vem se intensificando nos encontros. Pensando nisso, o Grupo MaisVip de Entretenimento, vai realizar no dia 18 de novembro, a partir das 15h, no Cariru Tênis Clube, o maior evento de churrasco do Vale do Aço, a Showrrascada.

A Showrrascada da MaisVip, realizada pela empresa que dá nome ao evento, vem em um formato de shows que agradam a um variado público, começando ainda no meio da tarde com a Banda Gertrudes, seguindo pelo sertanejo de Caio Lopes e Banda e finalizando a noite com o requebrado da Banda Boleros. A ideia da organização do evento é agradar a todos os públicos e gostos musicais que estarão no evento não só para saborear as delícias oferecidas, mas também curtir uma boa música.

PARCERIA DE SUCESSO

A ideia desse evento nasceu de uma parceria entre a MaisVip e a rede de supermercados Duvale, que trouxe a Frigoleste como parceira fornecedora do churrasco. Frigoleste e Duvale, juntos foram um sucesso da quinta edição da ExpoInox, em Timóteo, onde presentearam o público com toneladas de churrasco servidos gratuitamente nos 3 dias do evento.

SHOWRRASCADA

De acordo com os organizados, o evento começará a partir das 15h, no Cariru Tênis Clube, em Ipatinga, e vai contar com uma área fechada e exclusiva para os participantes. O público poderá contar com uma infra-estrutura especial, com tendas, mesas e cadeiras e um espaço kids voltado para o público infantil.

Crianças de até 12 anos, não pagam, desde que estejam acompanhadas de seus pais pagantes do evento.

Outro diferencial do evento é uma área de bangalôs, exclusiva para quem quer curtir a Showrrascada entre amigos, num espaço exclusivo e mobiliado para dar maior conforto aos participantes desta área que é limitada e exclusiva.

Os shows começarão pontualmente às 15h e se encerram às 21h30.

OPEN BAR & OPEN CHURRAS

O serviço de open bar terá cervejas Heineken, Estrela Galícia, Amstel, caipi vodca, caipirinha, refrigerante e água. E no open food, o evento traz as delícias do churrasco como: cordeiro à Patagônia, costela na roda gigante, steak bovino na parrilla, porco desossado à paraguaia, estação vegana com varal de legumes, linguiça artesanal defumada, paella caipira, hambúrguer artesanal e queijo coalho. O público poderá se servir a vontade de churrasco de 15 ás 19h30 e do open bar durante todo o evento até seu término.

Serviço:

Showrrascada da MaisVip

Dia: 18 de novembro de 2023

Horário: a partir das 15h

Local: Cariru Tênis Clube

Venda de ingressos:

Timóteo e Fabriciano: Lojas TopPoint

Horto: Estasi Semi Jóias (Via Illuminata Mall)

Shopping Vale do Aço: TXC (Primeiro Piso)

Cariru: Secretaria do Cariru Tênis Clube

A realização do evento é do Grupo MaisVip de Entretenimento que em 21 de setembro completou 22 anos.

Mais informações sobre a Showrrascada você encontrará pelo WhatsApp: 31.9. 9923-2215 e no site oficial do evento: www.showrrascada.com.br