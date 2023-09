A Prefeitura de Timóteo, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer realiza as comemorações da Semana da Criança no período de 25 de setembro a 20 de outubro. Cabe ressaltar que é recesso escolar na semana do feriado do dia 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida e Dia da Criança) em homenagem ao Dia do Professor (15) e Dia das Crianças (12), conforme calendário letivo. A programação terá brinquedos infláveis, trenzinho, contação de histórias, teatro e o cardápio especial de merenda elaborado pela equipe de nutricionistas da Secretaria de Educação.

Serão atendidos alunos das escolas da rede municipal de ensino, creches conveniadas, UMEIs e CMEI, Apae, Centro Municipal de Educação Integrada/Educação de Jovens e Adultos, e o Centro de Referência em Educação Inclusiva Ativa Pe. Jean Marie Lemaire (Creia). A cada semana será atendido determinado segmento: 1ª semana, Anos Finais; 2ª Creches Conveniadas; 3ª (após recesso), anos iniciais, UMEIs, CMEI, Apae e Creia.

As refeições servidas contam com alimentos saborosos, coloridos e nutritivos, como preconiza a Resolução 06 de 08 de maio de 2020 do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. O cardápio especial tem a proposta de promover a alimentação saudável também em momentos festivos, e para isso, a qualidade dos alimentos foi selecionada com alto rigor nutricional. Importante ressaltar que as atividades de cunho pedagógico serão mantidas no período de execução das atividades.

Em substituição aos alimentos ultraprocessados, que são ricos em açúcares, frituras e aditivos químicos, foram escolhidos lanches como salada de frutas, pão com carne moída, pão de queijo, sanduiche natural, suco de polpa natural, rosquinha de nata da Agricultura Familiar, torta de frango, etc. Além disso, os lanches tiveram opções adaptadas para os alunos com restrições à lactose. “É um momento festivo de muita alegria e descontração, que favorece o sentimento de pertencimento na comunidade escolar e favorece a maior integração entre os alunos”, explica Márcia Lessa, acrescentando que as atividades lúdicas tem caráter complementar contribuindo com o trabalho pedagógico.

A secretária frisa que a escolha de alimentos saudáveis é muito bem-vinda principalmente nos dias de calor intenso, para manter nossas crianças hidratadas e bem nutridas. A equipe de nutricionistas da Secretaria de Educação afirma que a proposta veio em coerência com as normativas estabelecidas pelo PNAE: “É proibida a utilização de recursos no âmbito do PNAE para aquisição de alimentos e bebidas ultraprocessados (…)” – Resolução CD/FNDE nº 6/2020, art. 22. O cardápio da Semana da Criança integra os projetos nutricionais desenvolvidos em prol do incentivo à alimentação saudável.