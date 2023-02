O Grupo MaisVip de Entretenimento, realiza neste sábado (11), a partir das 21h, uma noite de muita folia no Clube Campestre, em Timóteo. É o pré-Carnaval Grená & Branco: Edição a Fantasia’, que promete ser a melhor festa do Vale do Aço com três atrações e premiação para a fantasia mais criativa.

O evento marca a abertura das festas de Carnaval na região do Vale do Aço com shows do Grupo Arrasta Pra Cima, Paulão Nigrins e DJ Piu. A programação terá diferentes gêneros, do funk ao axé para agradar “gregos e troianos”.

Os ingressos estão a venda pelo site www.maisvip.com.br/ingressos e pelas lojas físicas Top Point de Timóteo e Coronel Fabriciano e na secretaria do Clube Campestre. Associados ao clube não pagam entrada.

O evento é realizado pela MaisVip e Acesita Esporte Clube.

Serviço:

Evento: Pré-Carnaval Grená & Branco

Data: 11/02/2023 – Sábado

Horário: A partir das 21h.

Local: Clube Campestre, bairro Funcionários – Timóteo.