A Associação Esportiva e Recreativa Usipa, celebrou ontem (23), 64 anos de história, com atuações em quatro frentes de trabalho: social, esportiva, ambiental e de negócios. E no mês de aniversário o clube preparou uma programação para sócios e visitantes.

A comemoração do aniversário do clube será realizada no domingo (26), com diversas atrações, sendo a mais esperada, o retorno da visitação ao Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus), que estará aberto para visitação de 9h às 17h.

Também pela manhã, terá um aulão de hidroginástica na piscina olímpica. À tarde, haverá brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, sorteio de brinde para associados e música ao vivo com a banda Gertrudes. Além disso, haverá sorteio de brinde para associados que estejam adimplentes.

A programação será gratuita para os associados. E quem ainda não é sócio também poderá curtir a programação especial, associando-se no dia do evento ou adquirindo o convite na Central de Atendimento do clube, pelo valor de R$ 60.

O evento é de comemoração do aniversário do clube, é uma forma de valorizar o associado, conforme explica a gerente administrativa, Luiza Elizabete. “Pensando em nossos associados surgiu a ideia do evento. Vamos trazer uma banda que muitos gostam e vamos atender o pedido dos nossos associados que é a visitação ao Cebus, que é o zoológico. Além disso teremos muitas atrações ao longo do dia e vários sorteios para os associados. Esperamos que todos compareçam e se divirtam muito nesse dia”, ressaltou.

PROGRAMAÇÃO

– A partir das 9h – Visitação ao Cebus (zoológico) e aulão de hidroginástica;

– A partir das 13h – Brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce e música ao vivo com a banda Gertrudes.