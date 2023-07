O humorista Victor Sarro chega em Ipatinga com o stand up comedy “A quinta Série Ainda Vive!”. Será uma única apresentação na próxima quinta-feira (6), às 20h, no teatro do Centro Cultural Usiminas, no Shopping Vale do Aço, em Ipatinga. Para quem curte dar boas risadas, o show, que tem a produção do Socialyte, traz um Victor Sarro ainda mais ácido e com piadas novas criando uma nova experiência com o público.

Com um espetáculo bem dinâmico ele busca a interação com o público procurando despertar aquela quinta série que existe em nós, proporcionando momentos únicos em seu show. Esse evento conta com três opções de ingressos que são, meia, inteira e o ingresso solidário onde você pode ajudar uma instituição doando 1kg de alimento não perecível.

VICTOR SARRO

O paulista Victor Sarro nasceu em São Bernardo do Campo, mas sempre morou em São Paulo, onde descobriu que o que fazia de melhor era os outros rirem. Com isso, veio uma carreira que incluiu desde palhaço até apresentador, roteirista e ator, rendendo colaborações com grandes nomes do entretenimento como Fábio Porchat e Anitta. Além disso, integrou elencos e apresentou programas em diversos canais de televisão.

Serviço:

A Quinta série ainda vive!

Data: 06/07 às 20h

Duração: 70 minutos

Local: Teatro Centro Cultural Usiminas

Classificação: 16 anos