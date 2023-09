Cerca de 70 crianças e jovens do Projeto Ajudôu, participaram da ação “Plantando Consciência Ambiental” dentro da programação alusiva ao Dia da Árvore (21/09) promovida pelo Plano Integrado de Educação Ambiental (PIEA) em parceria com voluntários. A atividade foi realizada nessa terça-feira (26) no Centro de Visitantes do Parque Estadual do Rio Doce (Perd) no bairro Macuco, pela manhã e tarde.

Foram atendidos crianças e jovens nas faixas etárias de 4 a 16 anos. O evento teve o intuito de trazer sentimento de pertencimento e promover conscientização quanto à importância da preservação de meio ambiente. Houve uma breve palestra abordando a história do – maior reserva contínua de mata atlântica de Minas Gerais e reconhecido como Reserva da Biosfera pela Unesco -, prevenção a incêndios florestais e preservação dos recursos naturais.

Os alunos também participaram de uma caminhada num trecho da Trilha do Vinhático na companhia da Brigada Municipal de Timóteo e Guia do Parque. Houve contação de histórias com temática ambiental e oficina de plantio de sementes de árvores nativas do bioma Mata Atlântica. Após a germinação, a proposta é de que os mesmos alunos participem do plantio das mudas.

No encerramento, houve um momento de confraternização, onde os alunos receberam um vasinho biodegradável com sementes de hortelã e composto para plantio nas suas casas junto com os familiares.

Contribuíram para a realização do evento os parceiros do PIEA: IEF, Comercial Cachoeira do Vale, Grupo Emalto, Subsecretaria de Meio Ambiente de Timóteo, Bemisa, Viveiro Municipal, juntamente com voluntários.