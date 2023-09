O Amazonas registrou 1.373 queimadas em apenas uma semana, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Esse número representa um aumento de 15% em relação à semana anterior.

No consolidado do mês, o Amazonas tem 6.597 focos de calor somente em setembro. Com esses números, esse já é o segundo pior mês de setembro desde 1998, quando o Inpe começou a fazer o mapeamento. O pior foi no ano passado, quando o estado teve 8 mil focos de calor.

Somente na terça-feira (26), foram registrados 429 focos de calor em um único dia. Já nesta quarta-feira (28), dia em que a capital Manaus foi dormir sob uma nuvem de fumaça, o estado registrou 148 queimadas.

Dos dez municípios em toda a Amazônia Legal que mais registram focos de queimadas no mês de setembro, até agora, quatro estão no Amazonas. Lábrea, no Sul do estado, tem 808 queimadas até o momento.

A cidade só perde para Altamira e São Félix do Xingu, ambas no Pará, e Porto Velho, em Rondônia.

Ainda na lista, aparece, Novo Aripuanã, com 563 incêndios; Boca do Acre, com 546; e, por fim, Humaitá, com 505 queimadas. Juntas, as quatro cidades representam 36% do total de queimadas registradas em todo o estado.

