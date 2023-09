Com termômetros registrando 38,6° C, a capital mineira registrou o dia mais quente da história nesta segunda-feira (25). Segundo o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), esta é a temperatura mais alta já registrada em Belo Horizonte desde 1961, quando o instituto começou a realizar as medições.

Antes desta segunda, a máxima registrada foi em 2020, quando os termômetros em Belo Horizonte alcançaram 38,4° C.

De acordo com o site Metrópoles, não são apenas os mineiros que têm passado calor nos últimos dias. O país inteiro enfrenta altas temperaturas. No sábado (23), termômetros ultrapassaram a marca dos 40° C em diversos estados. O Inmet chegou a emitir “alerta vermelho” para a onda de calor em 11 estados do país e Distrito Federal (DF).

A onda de calor intenso é ocasionada pelas condições de tempo predominantemente seco, com aumento da insolação, e favorecida pela subsidência atmosférica, fenômeno que inibe o desenvolvimento de nebulosidade e aumenta a temperatura da massa de ar.

O alerta do Inmet ocorre enquanto o centro-sul do país vive intensa onda de calor que marca o fim do inverno e início da primavera, que começou no sábado. A elevação das temperaturas acontece devido ao fenômeno El Niño e ao aquecimento global, causado pelo aumento da emissão de gases de efeito estufa.