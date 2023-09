O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (20), alerta vermelho para nove estados em função da onda de calor que começou na última segunda-feira (17). A situação deve permanecer durante toda a semana.

O aviso foi ajustado para vermelho (grande perigo), em que as temperaturas podem ficar 5°C acima da média em parte de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Segundo o Inmet, o alerta é emitido quando é esperado um fenômeno meteorológico de “intensidade excepcional, com grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana”.

Antes estava em vigor um alerta de nível laranja (que significa perigo), válido para sete estados: TO, SP, PR, MT, MS, MG e GO.

Os alertas ocorrem quando o Centro-Sul do país vive uma onda de calor atípica. Ela vai chegar ao ápice, com prováveis recordes, no fim de semana. A elevação dos termômetros tem relação direta com o El Niño.

CUIDADOS

Com o excesso de calor, a umidade relativa do ar diminui causando problemas respiratórios, desconforto na face e ressecamento da pele. As orientações são para que as pessoas não façam atividades físicas, evitem exposição direta ao sol e bebam muito líquido, além do uso de hidratante e umidificação dos ambientes da casa.