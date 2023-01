O Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus), em Ipatinga, trabalha diariamente no tratamento e reabilitação de animais silvestres para que possam retornar à natureza, e seguindo a sua premissa de garantir o retorno dos animais às suas origens, o Cebus realizou mais duas solturas: uma fêmea de cachorro-do-mato e 12 filhotes de teiú.

A fêmea de cachorro-do-mato, Cerdocyon thous, em idade adulta, foi resgatada na cidade de Belo Oriente, na área de uma indústria de celulose. Posteriormente, a mesma foi direcionada ao Cebus, onde permaneceu por mais de 30 dias para tratamento e reabilitação. Após receber todos os cuidados pela equipe multidisciplinar do Cebus, o animal foi reintegrado na natureza.

Dentro das ações de reintegração à natureza, o Cebus também realizou a soltura de 12 filhotes de teiús, Salvator merinae, que foram resgatados de ambiente urbano pela Polícia Militar de Meio Ambiental. Após os cuidados com os filhotes, os mesmos foram soltos em locais autorizados pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF).

Devido às questões de segurança dos animais, a fim de evitar a caça dos mesmos, os locais de soltura são preservados, não podendo ser divulgados. Porém, todas as solturas só são realizadas em locais autorizados pelo IEF.

Segundo o médico veterinário responsável pelo Cebus, Lélio Costa, a reintegração desses animais à natureza é muito gratificante. “A parte mais emocionante e gratificante do nosso trabalho é ver os animais de volta à natureza, aos locais dos quais não deveriam ter saído ou retirados”, destaca o veterinário.

Estas ações fazem parte do programa de Reabilitação Fauna sem Lar. O programa prevê o acolhimento, tratamento, reabilitação e, sempre que possível, a soltura de animais silvestres que foram recebidos no Cebus em condições de risco, apreendidos ou recolhidos pela Polícia Militar de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros e IEF, sendo realizado em parceria com a Arpava – Associação Regional de Proteção ao Meio Ambiente do Vale do Aço, Usipa e Usiminas.