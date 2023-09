O pioneiro Projeto de Reintrodução de Aves Silvestres Ameaçadas de Extinção – Projeto Mutum comemorou hoje (13/09), 33 anos da parceria entre a Cenibra e Crax – Sociedade de Pesquisa do Manejo e da Reprodução da Fauna Silvestre. Em solenidade realizada sobre a ponte perdida, no Parque Estadual do Rio Doce, foram homenageadas pessoas e instituições que apoiaram esta iniciativa ambiental.

Durante o evento, a Cenibra realizou a soltura de mais 10 casais de mutum-do-sudeste, espécie endêmica do bioma Mata Atlântica e criticamente ameaçada de extinção.

Participaram do evento ambientalistas, autoridades e imprensa. Além do mutum, outras aves fazem parte do esforço do projeto, tais como: macuco, capoeira, jaó-do-sul, inhambuaçu, jacuaçu e jacutinga.

A conservação e a proteção da biodiversidade são prioridades da estratégia de sustentabilidade da Cenibra. O patrimônio biodiverso da empresa é composto por mais de 106 mil hectares de florestas nativas do bioma Mata Atlântica, que sustentam variada e rica fauna silvestre e abundante recurso hídrico. São cerca de 600 espécies da fauna, mais de 620 espécies da flora arbórea e mais de 4.500 nascentes preservadas pela Cenibra.

Considerando as sete espécies contempladas no projeto, até o presente momento um total de 500 aves já foram reintroduzidas ao habitat natural. Mais de 340 filhotes nascidos em vida livre já foram registrados durante os monitoramentos em campo. Estima-se que o número de filhotes seja expressivamente maior, pelo fato das matas da RPPN Fazenda Macedônia serem conectadas a outras áreas preservadas pela Cenibra, o que possibilita a dispersão das aves para outras regiões.

Além da proteção às espécies de aves, o Projeto Mutum contribui ainda para a conservação dos fragmentos de vegetação nativa da região, uma vez que essas aves cumprem um papel importante de dispersão de dezenas de espécies típicas do bioma Mata Atlântica, contribuindo dessa forma para a melhoria da qualidade ambiental da região.

O Projeto Mutum é um exemplo efetivo de que a reprodução em cativeiro associada à reintegração das espécies ameaçadas ao seu ecossistema natural pode ser uma solução para prevenir sua extinção. A iniciativa desenvolvida pela Cenibra em parceria com a Crax representa uma esperança de sobrevivência a essas aves típicas da Mata Atlântica.

O ator e ambientalista Victor Fasano foi homenageado e destaca a importância do Projeto Mutum para a conservação da biodiversidade. “O mutum cumpre papel fundamental na disseminação de diversas espécies da flora da Mata Atlântica. Se em todas as regiões do Brasil nós tivéssemos projetos como esse, com certeza estaríamos com o nosso meio ambiente preservado”, afirma.

33 ANOS DE PROJETO MUTUM

Na RPPN Fazenda Macedônia é desenvolvido, desde 1990, o pioneiro Projeto de Reintrodução de Aves Silvestres Ameaçadas de Extinção, o Projeto Mutum. Realizado em parceria com a Sociedade de Pesquisa do Manejo e da Reprodução da Fauna Silvestre (Crax), por meio de um acordo de cooperação técnica e científica que prevê a reintrodução de espécies de aves silvestres ameaçadas de extinção em seu habitat natural, trata-se de um trabalho inovador, tanto no Brasil quanto no exterior. Contempla não só a proteção ou criação em cativeiro de animais ameaçados, mas também a sua recondução ao ambiente de origem.

A base do trabalho da Crax está no seu Centro de Pesquisas, localizado em Contagem/MG, onde são feitos a preparação e o manejo adequado, de forma a proporcionar à ave maior facilidade de readaptação ao habitat natural, até seguirem para a RPPN, onde são reintroduzidas. Essas espécies são monitoradas periodicamente na área de soltura e arredores, de modo a obterem-se dados relativos à adaptação, dispersão, reprodução, predação e quantificação de indivíduos.

50 ANOS DA CENIBRA

13 de setembro é o dia do aniversário de 50 anos da Cenibra. Constituída em 1973 e localizada no Leste de Minas Gerais, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra) opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente, com duas linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade instalada de 1.200.000 toneladas/ano. A empresa está presente em mais de 80 municípios mineiros com cerca de 7 mil empregos diretos.

Takashi Nakajima, presidente executivo da Cenibra, destacou os esforços da empresa ao longo da sua história na atuação socioambiental. “Falar de um projeto importante como o Projeto Mutum, neste dia em que a Cenibra completa 50 anos, reforça a nossa preocupação com preservação ambiental e com um crescimento sustentável da empresa, cuidando do meio ambiente e das comunidades”, pontua.