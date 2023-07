Comprometida com a gestão eficiente dos recursos naturais, o incentivo à construção de um meio social mais justo e igualitário, o fortalecimento de uma cultura de desenvolvimento sustentável e a rentabilidade do negócio, a Cenibra desenvolve continuamente ações relevantes em prol do meio ambiente e das comunidades locais. Os interessados podem conhecer mais detalhes no Relatório de Sustentabilidade 2022.

Para a Cenibra, a adoção de práticas sustentáveis e responsáveis em suas operações é fundamental para garantir a continuidade e o sucesso no longo prazo. Por isso, a empresa pratica uma gestão ESG (sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança) como forma integrar a sustentabilidade em todas as suas atividades e dar mais transparência aos públicos de interesse.

Entre as ações mais relevantes desenvolvidas em 2022 está a gestão eficiente dos recursos naturais, que resultou na proteção de 800 nascentes entre 2018 e 2022, contribuindo para a disponibilidade hídrica de sua área de atuação. Além disso, 105,7 mil hectares de vegetação nativa foram preservados e destinados à conservação da biodiversidade.

Outros destaques são o aumento de 18% na contratação de mulheres e de 85% na de pessoas negras e a capacitação de 317 empreendedores de 20 municípios mineiros, em áreas como administração, marketing digital, finanças, produção e governança. Cerca de R$ 13 milhões foram investidos em infraestrutura, na forma de pavimentação de vias, sinalização de estradas, proteção de taludes, entre outros projetos.

Para conhecer o Relatório de Sustentabilidade 2022 na íntegra, acesse o site da empresa (www.cenibra.com.br).