Conservar a água é de extrema importância tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade, pois é um recurso fundamental para garantir a sustentabilidade do planeta e a sobrevivência de todas as formas de vida. Além disso, a escassez de água pode afetar diretamente a economia, a saúde pública e a qualidade de vida das comunidades, tornando a conservação deste recurso vital uma questão urgente e prioritária.

Por isso, a Cenibra desenvolve uma série de ações no sentido de monitorar parâmetros ambientais que sirvam como indicadores para avaliação e acompanhamento das atividades operacionais e cumprimento das legislações pertinentes. Programas de monitoramento de água, solo, fauna e flora são desenvolvidos em parceria com universidades e empresas especializadas.

Os resultados destes monitoramentos são considerados no planejamento das atividades operacionais, bem como na definição de estratégias de conservação e proteção do patrimônio natural da Empresa, composto por mais de 105 mil hectares de matas nativas do bioma Mata Atlântica.

Esta área é povoada por uma rica fauna silvestre e conta com diversos lagos e cursos d’água devidamente protegidos. Abriga mais de 4.500 nascentes preservadas, que abastecem as comunidades vizinhas da Empresa, bem como contribui para a manutenção da biodiversidade.

“A empresa também apoia as comunidades, vizinhos e produtores rurais com técnicas, ações e recursos para viabilizar a proteção e recuperação de nascentes e matas ciliares, contribuindo para que a água seja um recurso disponível para toda a sociedade”, explica Edson Valgas de Paiva, coordenador socioambiental da Cenibra.