A Cenibra iniciou um teste com ônibus elétrico para o transporte de seus colaboradores, com o objetivo de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, promover ações concretas para descarbonizar suas operações e contribuir no enfrentamento das mudanças climáticas. Esse é mais um passo, de forma pioneira na região onde a empresa atua rumo à sustentabilidade.

O ônibus elétrico elimina completamente as emissões de gases poluentes, como o dióxido de carbono (CO2), promovendo a melhoria da qualidade do ar. Além disso, o motor elétrico é significativamente mais silencioso em comparação com os motores tradicionais, reduzindo a poluição sonora e proporcionando um ambiente mais agradável para os passageiros.

O desempenho energético também é destaque, uma vez que o ônibus elétrico converte energia em movimento de forma mais eficiente, o que resulta em menor consumo energético e menor custo operacional.

“A Cenibra está comprometida em adotar práticas mais sustentáveis e reduzir impactos ambientais. A empresa acredita que o uso de ônibus elétrico representa uma oportunidade para promover uma cultura corporativa ainda mais responsável e engajada em relação ao meio ambiente”, disse Sandro Morais Santos, assessor de Sustentabilidade.

O teste com o ônibus elétrico será feito durante 30 dias, permitindo à Cenibra avaliar o desempenho, a eficiência e a viabilidade dessa nova tecnologia em suas operações diárias, em parceria com a empresa Univale, com a qual a Cenibra mantém contrato de transporte de pessoas. Essa iniciativa faz parte do trabalho desenvolvido pelas áreas de Sustentabilidade, de Recursos Humanos e de Suprimentos, com colaboração do Grupo de Trabalho de Descarbonização do Transporte e Equipamentos.