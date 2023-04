Uma frente fria que está se formando no Rio Grande do Sul (RS), nesta sexta-feira (31), se deslocará para a costa do Sudeste, podendo provocar um ciclone-bomba neste fim de semana. O fenômeno meteorológico consiste em um ciclone extratropical que gera ventos intensos e pode causar danos materiais.

Segundo informações do Climatempo, a frente fria atinge primeiro a Campanha Gaúcha, com chuvas e tempestades. No decorrer do dia, ela se moverá, levando chuvas para o Rio de Janeiro e São Paulo neste sábado (1°) e também no próximo domingo (2).

Espera-se que haja chuvas fortes no período da tarde, ventania e aumento do nível do mar no Sudeste e no Sul do país.

Além disso, o Centro-sul do Brasil deve ter queda de temperatura devido à massa de ar frio que virá junto ao sistema frontal.

