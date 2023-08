O município de Timóteo participou da reunião dos conselheiros do Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) do Rio Piracicaba que possibilitou a criação de instrumentos que direcionarão os trabalhos do órgão nos próximos 20 anos. A cidade foi representada pela conselheira e subsecretária de Meio Ambiente da Prefeitura de Timóteo, Lucília Morais. O encontro foi realizado na última segunda-feira (14), em Itabira no auditório da Universidade Federal de Itabira (Unifei).

Timóteo teve participação como titular na elaboração e aprovação dos estudos. Na ocasião, foram aprovados dois instrumentos que balizarão todo trabalho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba até o ano de 2042. O encontro contou com a participação de representantes de vários municípios do Vale do Aço e Rio Doce.

Os instrumentos são: a Revisão e atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce (PIRH Doce), incluindo seus respectivos Planos Diretores de Recursos Hídricos (PDRHs) e Planos de Ações de Recursos Hídricos (PARHs); e a atualização do Enquadramento dos Cursos d’Água da Bacia do Rio Piracicaba.

O trabalho, que culminou com a aprovação dos instrumentos, teve início ainda em novembro de 2021, sendo conduzido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), pela empresa Engecorps com apoio do CBH Piracicaba e CBH Doce. A reunião de segunda-feira (14) contou com a presença de 28 das 36 cadeiras no conselho.