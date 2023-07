No próximo domingo (23) tem programação especial no Parque Estadual do Rio Doce (Perd), com a observação de aves, a já tradicional “passarinhada”. A atividade integra oficialmente a campanha nacional “Um Dia No Parque”, que possui como objetivo a valorização das unidades de conservação por meio da visitação. As inscrições para a passarinhada são gratuitas, com vagas limitadas e devem ser feitas via WhatsApp (31) 3822-3006.

A atividade terá início às 7h com encontro na sede da Administração do Perd, entrada principal do parque. O grupo será orientado por dois condutores especialistas em observação de aves. Para desfrutar melhor da atividade, é orientado que os participantes estejam com roupas leves e apropriadas para caminhada, além de repelentes e equipamentos para a observação de aves, como binóculos e câmeras fotográficas.

AVES DO PERD

O Parque Estadual do Rio Doce abriga mais de 340 espécies de aves, das quais muitas delas são raras ou se encontram em elevado grau de ameaça a nível mundial, entre elas o pica-pau-dourado-grande (Piculus polyzonus), jacu-estalo (Neomorphus geoffroyi dulcis) e o bicudo (Sporophila maximiliani).

Devido sua rica avifauna, o Perd tem se tornado um dos principais pontos de observação desses animais. A observação de aves ou passarinhada é uma atividade sustentável que tem como objetivo observar as aves em seu habitat natural, sem interferir no seu comportamento ou no seu ambiente. Ela pode ser praticada por qualquer pessoa, de crianças a idosos, em grupos ou individualmente. Além de divertida e emocionante, a prática ainda é instrutiva e promove a integração equilibrada entre ser humano e natureza.

A CAMPANHA

Em sua sexta edição, a campanha “Um Dia No Parque – UNDP” espera ultrapassar o número de cerca de 100 mil pessoas e 360 parques, reservas e outros tipos de áreas protegidas que participaram na edição do ano passado.

O tema deste ano é “É hora de cuidar do nosso lar”. Dando continuidade à ideia do Um Dia No Parque 2022, que teve como tema “De volta ao lar”, graças ao retorno às atividades presenciais após o período da pandemia, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 2023 quer lembrar as pessoas que é necessário cuidar das Unidades de Conservação e que o contato com a natureza contribui para a saúde física, mental e emocional.