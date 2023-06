Nesta semana, a estação meteorológica instalada nas dependências do Parque Estadual do Rio Doce (Perd) recebeu manutenção corretiva e preventiva para a continuidade da captação e monitoramento de dados referentes ao clima local. O equipamento é importante para as análises científicas, previsão de eventos climáticos e indicação de probabilidade dos incêndios florestais.

A estação monitora informações de pluviometria, pressão barométrica, velocidade e direção do vento, temperatura e umidade do ar e do solo. Assim, as informações coletadas por meio do equipamento são enviadas via satélite para a base de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, com atualização a cada três horas. Os dados são abertos e podem ser consultados pelo site: http://sinda.crn.inpe.br/PCD/SITE/novo/site/tabela.php?id=30800.

Os dados processados pela estação poderão orientar a gestão da unidade de conservação, bem como demais órgãos competentes a respeito dos incêndios florestais, recorrentes no período de estiagem que está em seu início. A partir do cruzamento das informações é possível identificar períodos com maior ou menor probabilidade de incêndio, como explica o engenheiro especialista em coleta de dados ambientais e responsável pela manutenção da estação alocada no Perd, Flávio Carvalho.

“É vital conhecer os parâmetros climatológicos ao longo do tempo. Uma função especial dessa estação é que é possível gerar o índice de perigo de incêndio formado por três parâmetros: quantidade de chuva, umidade relativa do ar e vento. Eles podem ser avaliados todos os dias e os técnicos podem emitir alerta de em qual grau encontra-se sobre o perigo de incêndio”, pontua o especialista.

PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS

Com a chegada do mês de junho e início do período de estiagem, cresce a ocorrência de incêndios florestais e, por isso, é necessário redobrar a atenção para evitar possíveis transtornos. Os incêndios florestais além de prejudicar fauna e flora silvestres e causar desequilíbrios ambientais, também atingem a produção agropecuária, acarretando em prejuízos financeiros e até mesmo ofertando riscos para a vida dos animais domésticos e seres humanos.

Portanto, orienta-se a não realizar a queima de pastos ou áreas de plantios, o uso de fogueiras em locais de vegetação, soltura de balões, demais ações que favoreçam a propagação do fogo. Como prevenção, é indicado a construção de aceiros nas propriedades rurais, limpeza dos espaços que possam acumular materiais combustíveis, e mais atenção nas atividades que envolvam fogo e materiais inflamáveis.