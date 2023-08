Os incêndios florestais, além dos prejuízos ambientais, acarretam sérios problemas sociais e econômicos. As comunidades locais, os ecossistemas naturais e a economia regional são diretamente afetados pela destruição causada por esses eventos catastróficos. O aumento da poluição do ar, a contaminação dos recursos hídricos, a perda de biodiversidade e da qualidade de vida são apenas algumas das consequências que resultam dos incêndios florestais.

Inspirada na Fábula do Beija-Flor, a Cenibra quer mobilizar proprietários rurais e a comunidade em geral na prevenção de incêndios florestais. A empresa destaca que cada ação, por menor que seja, contribui significativamente para a preservação da biodiversidade, da saúde pública e do bem-estar social.

Na famosa fábula, um incêndio ameaça destruir a floresta. Enquanto os animais fogem ou observam impotentes, um pequeno beija-flor transporta gotas de água com seu bico para apagar o fogo. Questionado sobre a eficácia de sua ação, responde que está fazendo sua parte. Por isso, a campanha #ChegadeFogonaFloresta ressalta que lutar contra incêndios florestais é uma tarefa árdua, sendo fundamental atuar na conscientização e na prevenção. Um vídeo foi lançado para facilitar o entendimento da história.

Segundo dados da Cenibra, a principal causa dos incêndios florestais em sua área de atuação é o uso inadequado do fogo, principalmente para limpeza de terrenos e queima de lixo, além dos incêndios criminosos. A campanha visa sensibilizar as pessoas sobre a importância de adotar práticas sustentáveis, como o manejo correto de resíduos, a implementação de métodos alternativos para a limpeza de terrenos e a adoção de medidas de prevenção.

“Nós acreditamos no poder das ações individuais para gerar mudanças positivas em nossa sociedade. A Fábula do Beija-Flor nos ensina que todos nós podemos fazer nossa parte, independentemente do tamanho do nosso esforço. Queremos inspirar todos os cidadãos a se tornarem agentes ativos na preservação do meio ambiente e na prevenção dos incêndios florestais”, disse Caroline Silva de Abreu, especialista em Proteção Florestal da Cenibra.

Em caso de incêndios florestais, a Cenibra disponibiliza alguns canais para contato direto, como o telefone 0800 283 1291 e o WhatsApp (31) 97354 3333. A campanha conta com o apoio da Associação Mineira da Indústria Florestal (AMIF). Mais informações estão disponíveis no endereço https://www.cenibra.com.br/sustentabilidade/incendios-florestais/.