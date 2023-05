Os procedimentos administrativos para requerer licenciamento ambiental estadual podem ser desafiadores para o empreendedor, pensando nisso, a Fiemg Regional Vale do Aço, em parceria com a Superintendência Regional de Meio Ambiente do Leste Mineiro (Supram/LM), promoverão a 3ª edição do Seminário de Licenciamento Ambiental Estadual, no dia 14/06, das 9h às 16h, na sede da Fiemg, em Ipatinga. Interessados poderão se inscrever neste link.

Segundo a analista ambiental da Fiemg, Renata Medrado, o encontro visa instruir, capacitar e promover o desenvolvimento sustentável, auxiliando na otimização dos procedimentos para a solicitação de licenciamento ambiental no âmbito estadual.

“O licenciamento ambiental é fundamental para legitimação do exercício. Além disso, a obtenção da licença traz algumas vantagens para as empresas, por exemplo: enquadramento na legislação ambiental vigente, eliminando o risco de multas; melhora do desempenho ambiental, o que implica em uma redução de custos e aumento da competitividade e a possibilidade de obtenção de linhas de crédito e financiamentos. Essa será uma excelente oportunidade de os empreendedores tirarem suas dúvidas e estarem em dia com a legislação”, explica.

O valor do investimento é R$50,00 para associados à Fiemg e R$65,00 público geral.

Mais informações: 31 3822-1414 ou regional-va@fiemg.com.br