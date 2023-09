Neste mês de setembro, celebram-se diversas datas comemorativas relacionadas à conscientização e cuidado com o meio ambiente e, em Ipatinga, as atividades já estão programadas, sendo uma das principais a 2ª edição do projeto “Frutos da Vida”, com o plantio de árvores no entorno do Parque Ipanema, em homenagem aos filhos de servidores municipais nascidos no período de um ano.

De acordo com o Departamento de Meio Ambiente (Demam) da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), as ações de educação ambiental acontecerão a partir do dia 16, sendo finalizadas em 21 de setembro, o Dia da Árvore. Além do plantio de árvores, vão acontecer visitas guiadas a pontos de conservação natural e patrimônio cultural da cidade e blitz ecológica, assim como passeios de alunos ao Viveiro Municipal.

Para o secretário da Sesuma, Reginaldo Soares, “o Dia 21 de Setembro é muito mais do que uma data em que se realiza o ato simbólico de plantar árvores e deve ser encarado como um momento de mudança de postura e conscientização de que nossos atos afetam as gerações futuras. É fundamental também haver conscientização a respeito da importância da conservação, bem como da necessidade de criação de políticas públicas que combatam a exploração ilegal dos recursos naturais”, reflete.

A diretora do Departamento de Meio Ambiente do município, Fernanda de Brito, chama atenção para os fundamentos do projeto “Frutos da Vida” como instrumento de conscientização. “Essa aproximação dos servidores e sua familiarização com a temática em torno da promoção de atividades específicas que ressaltam o valor do meio ambiente, como o turismo pedagógico, projetos, programas educativos, cursos, palestras, oficinas, eventos e encontros é fundamental em nosso governo”, assinala.

PROGRAMAÇÃO

16/09 (sábado): “Caminhos Ecológicos”– rotas de preservação ambiental, patrimônio natural e turismo. O passeio pelo município será em pontos de conservação natural e patrimônio cultural da cidade. A inscrição deve ser feita pelo link https://www.sympla.com.br/evento/9-jornada-do-patrimonio-cultural-de-minas-gerais/2145203 até o dia 14 de setembro. Vagas limitadas.

19/09 (terça-feira): blitz ecológica com intuito de conscientizar os motoristas abordados da responsabilidade que temos para um ambiente melhor para se viver.

21/09 (quinta-feira): 2ª edição do projeto “Frutos da Vida”, às 9h, em área no Bela Vista. O acesso deverá ser feito pela avenida Usiminas, na área ao lado do campo do Bela Vista. A ação de plantio visa à valorização da vida, simbolizada por meio de homenagens aos servidores municipais e seus filhos nascidos no período de um ano.

Além das atividades citadas, a Sesuma também promove visitas guiadas ao Viveiro Municipal, entre os dias 18 e 22/09, com alunos das escolas da rede municipal de ensino. Entre as ações propostas nesses dias também estão o plantio de árvores e hortaliças, além de informações sobre conservação das reservas naturais, cuidados com o meio ambiente e oficinas com material reciclável.