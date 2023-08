A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) de Ipatinga reforçou, nesta segunda-feira (21), as mensagens de conscientização à população sobre a importância do correto descarte do lixo, a fim de sanar o problema recorrente de toneladas de materiais despejados em locais inadequados.

De acordo com técnicos do Departamento de Limpeza Urbana de Ipatinga (Delurb), o desrespeito ao Código de Posturas em relação ao lançamento de materiais inservíveis em áreas públicas é um problema muito sério na cidade, atentando contra a saúde pública e gerando danos ambientais. Além dos despejos feitos em pontos não autorizados, há a questão da falta de sintonia com os horários do serviço de coleta, desrespeitados por muitos residentes.

“É importante ressaltar que não se trata apenas de uma questão estética, mas de saúde pública. Inúmeros locais de descarte irregular que já foram limpos pela Prefeitura voltaram a servir de depósito de lixo, alguns deles quase no mesmo dia da ação de despoluição, denotando flagrante insensibilidade dos infratores”, ressalta o secretário da Sesuma, Reginaldo Soares.

A prefeitura ressalta ainda que o lixo mal descartado vem causando muitos prejuízos à população, além de ocupar equipes de servidores com frequente retrabalho. “Muitas vezes refazemos calçadas e gramados, destruídos pela ação da sujeira ou necessidade de utilização de maquinário pesado para recolhimento. O poder público vem mais uma vez fazer apelo ao munícipe para que ajude a preservar o meio ambiente e a potencializar as ações dos serviços de limpeza. Que possamos ser difusores de campanhas e propagadores de ideias que destaquem a importância de não jogar lixo, de plantar sementes de cidadania”, destaca o secretário.

DENÚNCIAS

As denúncias sobre descarte irregular de lixo e entulhos devem ser encaminhadas à Ouvidoria Municipal através do telefone 156 ou pelo número 3829-8514.