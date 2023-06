Nesse ano, a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) de Ipatinga, promove uma vasta programação com intuito de chamar a atenção para os problemas causados ao meio ambiente pela poluição plástica.

A Semana do Meio Ambiente será centrada especificamente no tema “Soluções para a poluição plástica”.

Entre os dias 5 e 7 de junho haverá visitas guiadas ao Viveiro Municipal, plantio de árvores, atividades lúdicas e oficina de reciclagem, voltadas para alunos das escolas municipais. No dia 6, a visitação ao Viveiro será aberta para a comunidade.

No dia 5 de junho (segunda-feira), quando começa a Semana de Meio Ambiente, as ações serão voltadas para a sustentabilidade. Alunos das escolas municipais Hermes de Oliveira Barbosa, Professor Mário Casassanta e Gercy Benevenuto farão o plantio de 30 mudas frutíferas e nativas em uma propriedade localizada no bairro Pedra Branca.

O fechamento da programação acontecerá no dia 7 de junho (quarta-feira), no Parque Ecológico das Águas Eli Dias Quintão. De acordo com os organizadores, o passeio promete experiências inesquecíveis repletas de informação, tradição e cultura. “Vamos encerrar nossa programação com a catação simbólica de lixo, plantio de árvores, atividades lúdicas e oficina de reciclagem”, explica a diretora do Departamento de Meio Ambiente da Sesuma, Fernanda Brito.

Os interessados em participar das visitas guiadas ao Viveiro Municipal de Ipatinga devem fazer o agendamento pelo e-mail infrater.ipa@gmail.com ou entrar em contato pelo telefone (31) 3825-0647.

Confira a programação completa:

05/06 – Abertura oficial da Semana do Meio Ambiente:

Projeto de Integração das Escolas da Zona Rural – Plantio de mudas frutíferas.

Local: Propriedade localizada no bairro Pedra Branca.

05 a 07/06 – Visita guiada:

Alunos das escolas municipais Hermes de Oliveira Barbosa, Professor Mário Casassanta e Gercy Benevenuto

Local: Viveiro Municipal – rua Argemiro Melo, 525, Jardim Panorama.

07/06 – Fechamento da Semana do Meio Ambiente:

Catação de lixo simbólica, plantio de árvores, atividades lúdicas e oficina de reciclagem.

Local: Parque Ecológico das Águas Eli Dias Quintão- Avenida Marechal Cândido Rondon, bairro Veneza I.

Público: Escola Municipal Gercy Benevenuto