O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) suspendeu, no último dia 20 (quarta-feira), a liminar que bloqueou R$ 346 milhões da empresa em razão da Ação Civil Pública (ACP) iniciada em julho de 2023. A companhia divulgou na tarde de ontem (21), “Comunicado ao Mercado”.

A Usiminas destaca na nota, que vem seguindo todos os compromissos assumidos junto ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e à comunidade para redução da emissão de particulados e que já adotou diversas medidas voltadas à melhoria de seu desempenho ambiental em Ipatinga. Além disso, vem intensificando suas ações com esse foco, tendo investido cerca de R$ 2 bilhões nos últimos cinco anos.

Prossegue o comunicado: “Além dos controles já existentes, diversas novas medidas foram implementadas como a instalação de canhões de névoa em diferentes pontos da usina, aplicação de polímeros, revitalização do cinturão verde, reforço na varrição mecânica e na umectação de vias internas, entre outras ações. Importante destacar, que só em 2023, a empresa está investindo R$ 500 milhões em projetos para melhorar o desempenho ambiental. Além dos compromissos firmados com o MPMG, a Usiminas foi além e instalou uma Central de Monitoramento e uma Rede Automática de Monitoramento de Particulado, uma iniciativa pioneira entre as siderúrgicas do país. A Rede conta com seis pontos de monitoramento instalados na cidade de Ipatinga, que indicam redução das emissões”.