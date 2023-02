Um comunicado emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (23), alerta para chuvas intensas até esta sexta (24), em mais de 560 municípios mineiros. São esperados ventos de até 100 km/h.

As precipitações, segundo o Inmet, serão entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou 50 milímetros por dia (mm/dia). Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Cidades que fazem parte da Região Metropolitana do Vale do Aço, estão na lista dos municípios em alerta.

Em Belo Horizonte, a previsão do tempo indica céu com muitas nuvens e há a possibilidade de chuva isolada. Já a partir da tarde, o cenário muda para céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, além de rajadas de vento durante a noite.

A temperatura mínima registrada foi de 17,9ºC na estação Cercadinho, no bairro Buritis, região Oeste da capital. A máxima deve chegar aos 30ºC. A umidade do ar varia entre 95% e 40%.

VEJA ORIENTAÇÕES:

– Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

– Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

– Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil, no telefone 199, ou para o Corpo de Bombeiros (193).

Com informações do Hoje Em Dia