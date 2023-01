A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve em reunião com o filho de George Soros, Alexander Soros, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, e debateram sobre o Fundo Amazônia. Soros é conhecido mundialmente por patrocinar organizações não governamentais de esquerda através da ONG Open Society Foundation.

“O desenvolvimento da floresta em pé na Amazônia beneficiará aqueles que vivem lá, e é crucial para o futuro do nosso planeta”, declarou Alexander.

A Open Society defende a liberação das drogas, o desarmamento, a legalização do aborto e a libertação de presos considerados “não violentos”, além de financiar projetos que “promovam os direitos em áreas como o reconhecimento legal da fluidez de gênero”.

O encontro de Marina com Alexander Soros foi compartilhado nas redes sociais.