O Plano de Manejo do Parque Estadual do Rio Doce (Perd) foi atualizado após duas décadas e sua versão final foi apresentada para o Conselho Consultivo da Unidade de Conservação e encaminhado para a Câmara de Proteção de Biodiversidade do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam). A revisão foi realizada por meio do Termo de Parceria n.º 51/2021 celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e Instituto Ekos Brasil.

O Plano de Manejo é um documento que, baseado nos objetivos estabelecidos na criação de uma Unidade de Conservação (UC), estabelece o zoneamento e as diretrizes que norteiam o seu uso e manejo. Portanto, a atualização do Plano de Manejo é um processo fundamental para que a gestão do Perd possa elaborar conjunto de ações necessárias para A conservação e proteção da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais, no caso de UC de Proteção Integral como o Perd, de forma indireta.

Toda a revisão foi realizada de acordo com a nova metodologia proposta pelo órgão federal Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, que prevê uma construção participativa e colaborativa dos diferentes agentes que possuem interesse e envolvimento com a unidade de conservação, envolvendo representantes do poder público, entes privados, sociedade civil organizada e comunidades locais.

O Plano de Manejo foi apresentado e discutido pelos conselheiros em reunião. O gerente do Perd e presidente do Conselho, Vinícius Moreira, e o analista ambiental do IEF, Gabriel Ávila, puderam elucidar dúvidas apresentadas pelo grupo.

Agora, o Plano aguarda a análise dos membros da Câmara de Proteção à Biodiversidade do Copam e posteriormente a aprovação, conforme previsto pela legislação do Estado de Minas Gerais.

NOVO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO PERD

O Parque Estadual do Rio Doce comunica que a partir do dia 2 de outubro de 2023, estará aberto para visitação de terça-feira a domingo e feriados. A alteração se dá para um melhor atendimento ao público. Durante às segundas-feiras será realizada manutenção nas áreas destinadas aos visitantes. O objetivo é para que essas áreas estejam em melhores condições de uso, sem que promova nenhum inconveniente aos nossos turistas.