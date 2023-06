A Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Santana do Paraíso, recebeu o Prêmio Cidades Inteligentes em reconhecimento ao projeto “Consciência de ser sustentável”, que retrata a Horta Municipal. A cerimônia de premiação aconteceu em Belo Horizonte, na terça-feira (27).

Inédito ao município, o prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, foi à capital mineira receber o troféu. “É uma grande honra ter este reconhecimento por meio de um trabalho transformador, que é a Horta Municipal. Entre os 853 municípios mineiros, apenas 17 foram selecionados para receber o prêmio. De fato, Santana do Paraíso é uma cidade inteligente, que sabe aonde quer chegar. Um exemplo é ter sido o primeiro município do Vale do Aço a aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que permite que o município assegure o sustento de famílias em situação de vulnerabilidade social”, classificou Morato.

O projeto “Consciência de ser sustentável” retrata o impacto da Horta Municipal de Santana do Paraíso na qualidade de vida, saúde e sustentabilidade das famílias em situação de insegurança alimentar. Na Horta, alimentos livres de agrotóxicos são colhidos semanalmente, separados em cestas com 12 kg e entregues a cerca de 70 famílias contempladas pelo Programa Municipal Banco de Alimentos.

“A Horta Municipal realiza um trabalho fundamental na entrega de dignidade às famílias em situação de insegurança alimentar. Muito mais do que plantar e colher, a horta tem o propósito de estimular a responsabilidade social por meio do plantio de alimentos e do bom uso da terra e dos recursos”, pontuou Lenice Mendes Givisiez, secretária municipal de Assistência Social. Outro importante eixo de trabalho da Horta Municipal é a oferta de trabalho educativo. A horta sedia palestras educativas a respeito do alimento cultivado e consumido, e recebe visitas de alunos e interessados pelo assunto.