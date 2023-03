Nessa quarta-feira (1º), foi reaberta a pesca na Lagoa Silvana. Após o fim da piracema, período de restrições que garante a preservação das espécies nativas e a sustentabilidade ambiental da região, o Clube Náutico Alvorada (CNA) retoma as atividades de pesca embarcada em toda a amplitude da Lagoa.

Mesmo com a reabertura, o gerente Operacional do CNA, Wesley Chaves, ressalta que as espécies nativas permanecem protegidas pela Portaria 040/2017 do Instituto Estadual de Florestas (IEF), portanto, a pesca e captura dos peixes originários da região ainda estão proibidas por consequência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

O gerente Operacional lembra que essa ação é necessária porque a Lagoa Silvana faz parte da bacia hidrográfica do Rio Doce e deve seguir as restrições da legislação ambiental.

Os associados poderão pescar e capturar as espécies alóctones, híbridas e exóticas, tais como Tilápia, Matrinxã, Pacu, Tambaqui, Tambacu, Piauçu, Tucunaré, Pincachara, Piranha e CD, respeitando as regras de quantidades e tamanhos definidos pelo CNA.

A Lagoa Silvana recebe os pescadores com muita alegria e toda a infraestrutura para as atividades de pesca e para o lazer dos associados.

Serviço:

O Clube Náutico Alvorada (Lagoa Silvana) está situado no município de Caratinga, a 13km do Centro de Ipatinga. O acesso é pela BR-458, sentido Ipatinga-Caratinga, KM 133.