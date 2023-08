Capacitação em manejo de arborização urbana

As Subsecretarias de Serviços Urbanos e de Meio Ambiente de Timóteo, abriram inscrições para o curso de capacitação sobre Manejo de Arborização Urbana (poda e supressão de espécies arbóreas) até o próximo dia 8 de agosto.

As inscrições devem ser feitas no setor de Limpeza Púbica, na Secretaria de Obras, bairro Primavera, ou na Subsecretaria de Meio Ambiente, no bairro São José. A inscrição é gratuita. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 3847-4776, 3847-4786 ou pelo e-mail servicosurbanos.limpeza@gmail.com. A capacitação inclui refeições e certificado aos participantes.

O curso será ministrado no dia 16 de agosto, entre 8h e 17h na Casa Ambiental do Viveiro Municipal. O treinamento é aberto para os servidores da equipe de poda e supressão de árvore da prefeitura e do Viveiro Municipal e para podadores particulares.

A programação inclui uma apresentação sobre o tema “Manejo de Arborização Urbana” com o engenheiro florestal, Nilberto Paulino Araújo, seguida de debate; apresentação do material de trabalho; e prática de campo.