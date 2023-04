Regularização Ambiental, Fiscalização, Saneamento e Concessões de Unidades de preservação voltadas para o Vale do Aço foram algumas das pautas apresentadas pela Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Marília Carvalho de Melo, durante a 51ª reunião da Agenda de Convergência para o Desenvolvimento do Vale do Aço (ACVA) realizada nessa segunda-feira (3), na sede da Fiemg Regional Vale do Aço.

“Essa iniciativa da Agenda de Convergência deve ser replicada em todas as regiões do estado. Hoje trouxemos a pauta de meio ambiente para discutir, ouvir e receber contribuições, essa integração dos diversos temas é de fato o que faz avançar o território. Quando pensamos em infraestrutura, por exemplo, as estradas têm relação com o tema ambiental, assim como todos os outros temas de desenvolvimento aqui debatidos”, parabenizou a secretária.

Na agenda ambiental foi apresentado o esforço que o governo tem feito para zerar o passivo de licenciamento e regularização ambiental.

“Somos muito demandados pelo setor empresarial, nosso cliente na prestação de serviços dessas licenças, portanto, estamos trazendo regras mais claras, segurança jurídica e previsibilidade nas autorizações ambientais do estado”.

O Parque Estadual do Rio Doce também está nas prioridades da secretaria. “Estamos no processo de estruturação da concessão desse parque para que a gente possa a partir desse grande ativo ambiental gerar desenvolvimento no turismo e desenvolvimento econômico na região. Parabenizo mais uma vez a FIEMG Regional, juntamente com as lideranças do Vale do Aço e coloco a secretaria de meio ambiente à disposição para construirmos junto nessa Agenda as melhores soluções para a região”, disse.

EIXOS ESTRUTURADORES

Nos seis eixos estruturadores que compõe a Agenda de Convergência – Infraestrutura, Segurança, Saúde, Educação, Competitividade e Sustentabilidade avanços e destaques para alguns projetos como a fase de licitação para a construção do Centro socioeducativo, Reforma do Ceresp 60% das obras concluídas e captação de mais R$500mil, através do Consep, para conclusão de melhorias. Na infraestrutura, a conclusão da pavimentação da LMG 760 em junho deste ano; e o anúncio da Gol de encerramento da parceria com Voepass no dia 9/05 e retorno no dia 10/06 com o BOEING 737.Na Educação, Fortalecimento da Educação no Vale do Aço, por meio da qualificação de pessoal. Na Saúde, esforços para a Implantação do SAMU Regional com habilitação do Ministério da Saúde e ampliação 100% da cobertura pactuada e Implantação da Rede de Urgência e Emergência.

REFORMA DO ALTO-FORNO 3

Na oportunidade, a Usiminas apresentou o Compromisso com o Desenvolvimento de Minas e do Brasil por meio de investimentos da empresa com a reforma do alto forno 3, principal equipamento da Usina de Ipatinga.

“A reforma do Alto-Forno 3 garantirá a sustentabilidade operacional da Usiminas pelos próximos 15 a 20 anos. Investimentos da ordem de R$ 2,7 bilhões serão realizados para a execução do projeto, que inclui a reforma do forno e obras correlatas, especialmente, na aciaria e equipamentos ambientais. Esse será o maior aporte de recursos da companhia nesta década”, afirmou o diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Usiminas, André Chaves.

Ele também destacou que durante o pico da obra, no mês de junho, serão gerados cerca de 8 mil postos de trabalho. Vale ressaltar, também que 7 em cada 10 empregados contratados, até o momento, para a reforma do Alto-Forno 3 são do Vale do Aço.

“Essa obra contribuirá para o fomento da economia do Vale do Aço juntamente com diversas outras empresas da Região. No ano passado, as iniciativas para a obra também geraram impactos positivos na arrecadação de impostos para a Região do Vale do Aço com mais de R$ 33 milhões em Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) arrecadados”.

Destacou ainda que esse cenário trará a possibilidade de aumento de consumo no comércio local e geração de emprego e renda. “Além de ser, um importante pilar de sustentabilidade, pensando no cuidado com o meio ambiente, pois, proporcionará equipamentos mais modernos de controle de emissões”, acrescentou Chaves.

Flaviano Gaggiato, Presidente da Fiemg Regional Vale do Aço e coordenador da ACVA, parabenizou a Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pela competência e condução no trabalho em todo o Estado e demais membros da Agenda de Convergência pelas contribuições em todos os eixos.

“Os avanços no desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço são visíveis em cada projeto, em cada eixo e na dedicação de cada membro para tornar nossa região referência não só no Estado. Gostaria de agradecer a todos, em especial a Usiminas que hoje nos apresentou tantas oportunidades a partir da reforma do alto forno 3 e por acreditar e investir no Vale do Aço”, concluiu Gaggiato.

Acompanhe os principais projetos da Agenda de Convergência do Vale do Aço: www.agendadeconvergenciamg.org.br