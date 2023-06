A Defesa Civil de São Paulo confirmou na manhã de hoje (16), que dois abalos sísmicos, terremotos de baixa intensidade, ocorreram na região de Miracatu, no interior do Estado, por volta das 8h22. A intensidade foi de 4,7 e 4,9.

Dados do Instituto de Sismologia da USP também apontaram um abalo de magnitude de 3,9 na região de Itariri (SP) às 8h11 desta sexta-feira. Pessoas também receberam alerta do Google para terremoto no celular.

Segundo o portal G1 o tremor foi sentido levemente até por moradores da cidade de São Paulo, Sorocaba e outras a mais de 100 km de distância. Segundo o Centro, os tremores de magnitude 4.0 podem ser sentidos até 100 km ou um pouco mais.

Ainda segundo a USP, a magnitude 4 não chega a causar preocupação. Os efeitos na região epicentral podem incluir pequenas trincas em reboco, queda de telha e outros objetos instáveis, e pequenos danos em casas de baixa qualidade.