A Prefeitura de Timóteo, juntamente com os parceiros do Plano Integrado de Educação Ambiental (PIEA), promoveu mais uma ação de educação ambiental nessa quinta-feira (6), no Centro Norte. O evento visou uma maior conscientização sobre o descarte correto do lixo e incentivo à coleta seletiva no município. O slogan utilizado foi “Sinal Vermelho para quem destrói o verde” e ação foi centralizada nos pontos de semáforos de maior circulação de pedestres e automóveis.

Na ocasião, foram entregues aos motoristas sacolinhas de “Lixo Car” como incentivo ao não descarte nas vias públicas, além de repasse de informações sobre a campanha. Anexo ao “Lixo Car”, havia um QR Code com dicas para ações do dia a dia que colaboram com o descarte correto de resíduos. Participaram do evento, representantes da Subsecretaria de Meio Ambiente, da Subsecretaria de Limpeza Urbana, Instituto Estadual de Florestas/Parque Estadual do Rio Doce, Floresta Urbana e da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Timóteo (Ascati) e da Bemisa. A ação foi apoiada pelos agentes de Trânsito da Prefeitura de Timóteo.

DICAS

A ação apresentou algumas dicas para os motoristas e a população em geral, são elas: não jogar lixo pela janela do carro; separa o lixo reciclável do não reciclável; colocar o lixo na rua apenas no dia da coleta; colaborar com a coleta seletiva, descartando os recicláveis nos Pontos de Entrega Voluntária (PEV); não descartar resíduos de qualquer natureza em terrenos baldios ou áreas públicas; repensar seu consumo de maneira sustentável.