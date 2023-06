A reforma do Alto-Forno 3 da Usiminas tem gerado investimentos contínuos para a Região Metropolitana do Vale do Aço. Novas oportunidades de emprego e renda, fomento da economia local e criação de serviços são alguns dos benefícios promovidos por uma iniciativa desse porte. Essa obra, além de ser um marco para a companhia sob diversos aspectos, terá também avanços para minimizar os impactos ambientais e modernizar ainda mais os processos industriais.

De acordo com o gerente-geral de Meio Ambiente da Usiminas, Lucas Lima, os investimentos para obter um plano ambiental eficiente e de melhoria para a planta da Usina de Ipatinga tem sido trabalhado sistematicamente e agora se intensifica com a obra do Alto-Forno 3 e Aciaria 2. Segundo ele, haverá diversos avanços dos processos industriais e redução de gases de efeito estufa, entre outros ganhos. Além dessas iniciativas, na área de sinterização, uma série de atividades está sendo realizada para manutenções preventivas de grandes reparos em 100% dos equipamentos ambientais.

“Outra ação importante é a troca de todo o sistema de captação de gases realizado pelos convertedores da Aciaria 2. Será realizado um avanço na eficiência do equipamento de limpeza e captação dos processos secundários”, explica Lucas, ressaltando que todas as iniciativas desenvolvidas para a preservação do meio ambiente têm sido desenvolvidas em um plano consistente de longo prazo.