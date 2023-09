O ano de 2023 está sendo marcado por um forte ciclo de investimentos ambientais na Usina de Ipatinga. Já foram mais de R$ 500 milhões aplicados pela Usiminas em novos equipamentos e em grandes reparos, principalmente nas áreas de sinterização, altos-fornos e aciaria.

Com investimentos contínuos, que vêm sendo intensificados desde 2018, a empresa segue avançando no seu compromisso com as comunidades e tem contabilizado, entre outras melhorias, a redução da deposição de partículas sedimentáveis, o chamado “pó preto”, nos bairros próximos à usina.

“Entre os investimentos recentes, podemos destacar as reformas nos precipitadores eletrostáticos que fazem a filtragem do particulado na Sinterização e o fechamento das correias transportadoras de materiais. Além das reformas dos equipamentos ambientais no Alto-Forno 3, que nos darão maior eficiência na contenção das emissões de particulado. Nas áreas de aciaria, outra grande frente de reformas, o destaque é para a redução da carga de material particulado nos processos com aumento da captação dos filtros secundários”, destaca o gerente-geral de Meio Ambiente da empresa, Lucas Lima Mesquita.