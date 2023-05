Em compromisso com a transparência e com o avanço de sua agenda ESG, a Usiminas acaba de publicar o seu Relatório de Sustentabilidade referente ao ano de 2022. O documento traz um levantamento sobre a atuação da companhia em diferentes temas, com informações sobre, entre outros assuntos, gestão ambiental e de recursos naturais, diversidade, resultados econômico-financeiros, responsabilidade social, governança e inovação.

Na área de inovação, por exemplo, ao longo de 2022, foram executados cerca de 70 projetos pilotos utilizando mais de 30 parcerias com startups. Já no tema Diversidade e Inclusão, destaque para o aumento da presença de mulheres na Usiminas, especialmente nos cargos de liderança. Em 2022, elas ocuparam 14,10% das posições de gerência, gerência-geral e diretoria, um crescimento de aproximadamente 90%, desde 2019.

Destaque, ainda, para os avanços da companhia em ações na área de Responsabilidade Social. No período, foram investidos mais de R$ 79 milhões em projetos culturais, esportivos e sociais, por meio de leis de incentivo, com cerca de 1,14 milhões de pessoas beneficiadas pelas ações desenvolvidas em localidades das quais a Usiminas faz parte.

As iniciativas da empresa na área podem ser conhecidas em detalhes no Relatório já disponível no site www.usiminas.com/sustentabilidade