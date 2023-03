Como parte de suas ações que integram a Agenda ESG da companhia, a Usiminas está comemorando o Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março, como mais uma oportunidade para reafirmar o compromisso e a preocupação com os recursos hídricos.

Em todas as unidades da empresa, vem sendo desenvolvido um trabalho constante para o consumo eficiente, com recirculação e o correto tratamento dos efluentes. A Usina de Ipatinga, maior unidade operacional da empresa, por exemplo, contabiliza cerca de 95% de recirculação de água.

Para contribuir com a disponibilidade de água para as operações e para toda a comunidade, diversas iniciativas são trabalhadas também fora das plantas, como a recuperação e a manutenção de áreas verdes. Por meio do programa Mobiliza Todos pela Água, realizado em 57 municípios do Vale do Aço e Leste Mineiro, a companhia incentiva a economia circular, o aproveitamento dos coprodutos gerados no processo produtivo e estimula o poder público, comunidade e produtores rurais a preservarem nascentes.

“Diante de um cenário de mudanças climáticas, precisamos redobrar nossa atenção à água e buscar uma maior conscientização de todos para um consumo consciente. Na Usiminas, estamos permanentemente trabalhando para aumentar a eficiência no uso desse insumo, reduzindo perdas e aumentando o reuso”, afirma Lucas Mesquita, gerente-geral de Meio Ambiente da Usiminas.