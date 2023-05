Em comemoração ao do Dia do Meio Ambiente (5 de junho), os colaboradores do programa VOU da Usiminas irão realizar a troca de mudas de árvores, plantadas no viveiro da companhia, por água sanitária. A arrecadação será direcionada para instituições sociais do Vale do Aço que utilizam o produto para manter os seus espaços continuamente limpos.

A ação é aberta a toda comunidade e acontecerá nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho, na Loja Consul do bairro Bom Retiro (Av. Pero Vaz de Caminha, 101). Para ganhar uma muda, basta levar um litro de água sanitária, exceto muda da espécie coco anão, que será trocada por cinco litros do produto.