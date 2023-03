Cientistas descobriram a formação de um novo oceano na África, à medida que o continente começa a se dividir, segundo um estudo publicado na revista científica Geophysical Research Letters, informou o jornal European Times. As informações são do portal da Revista Oeste.

Segundo o trabalho, a rachadura que iniciou a divisão está nas bordas de três placas tectônicas, que se afastam, gradualmente, umas das outras. Se a separação de terra continuar, países sem acesso ao mar, como Zâmbia e Uganda, podem ter seus próprios litorais.

SOBRE A RACHADURA

De acordo com o estudo, a rachadura percorre cerca de 60 quilômetros, cobre uma área de mais de 30 milhões de quilômetros quadrado e surgiu nos desertos da Etiópia, em 2005. Os geólogos observaram que esse fenômeno pode “dar espaço” a um imenso corpo de água inédito daqui a milhões de anos.

Segundo o estudante de doutorado Christopher Moore, na Universidade de Leeds, em entrevista à agência de notícias NBC News, “este é o único lugar na Terra onde você pode estudar como uma fenda continental se torna uma fenda oceânica”.

Os pesquisadores utilizaram dados sísmicos da formação da fenda para demonstrar que ela é impulsionada por processos semelhantes aos do fundo do oceano. As placas tectônicas da África e da Arábia colidem no deserto e se separam gradualmente há aproximadamente 30 milhões de anos.