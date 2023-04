Nessa terça-feira (18), um bebê ganhou o “título” de um dos menores intrusos da Casa Branca após conseguir se espremer pela cerca de metal e invadir o lado norte da residência oficial do presidente dos Estados Unidos.

O menino teve de ser “resgatado” por homens do serviço secreto norte-americano. Durante a “operação”, o acesso ao complexo da Casa Branca chegou a ser brevemente restrito.

O porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, disse que os policiais “encontraram um jovem visitante curioso ao longo da cerca norte da Casa Branca, que entrou brevemente nos terrenos da Casa Branca”.

Oficiais da Divisão Uniformizada do Serviço Secreto dos EUA, responsáveis ​​pela segurança na Casa Branca, correram para pegar o menino e devolvê-lo a seus pais, que estavam do lado de fora. Eles foram brevemente interrogados por policiais no próprio local e liberados em seguida.

Segundo Guglielmi, alarmes foram ativados quando o menino entrou no terreno presidencial.

“Os sistemas de segurança da Casa Branca acionaram instantaneamente os agentes do Serviço Secreto, e a criança e os pais se reuniram rapidamente”, disse ele em um comunicado.

Esta pode ser a primeira intrusão bem-sucedida no complexo desde que a cerca da Casa Branca dobrou de altura, para cerca de 3,96 metros, após uma série de violações de segurança nos últimos anos.

Embora mais alta, a nova cerca tem uma polegada adicional de espaço entre as estacas (de cerca de 12,7 centímetros). O menino entrou por esse vão.

As crianças mais velhas às vezes ficam presas na barreira, que também já serviu para que manifestantes se acorrentassem a ela.

