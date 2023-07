A Embaixada do Líbano no Brasil, com o apoio da Fundação Libanesa de Minas Gerais (Fuliban) e do Governo de Minas Gerais, apresenta a exposição “Beirute, o Caminho dos Olhares” do fotógrafo libanês Dia Mrad.

A mostra individual será aberta no dia 3 de agosto (quinta-feira) às 18h30 na Galeria de Arte Paulo Campos Guimarães da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, em Belo Horizonte, com a presença do embaixador Carlos Duarte, secretário de África e Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores; da embaixadora do Líbano no Brasil, Carla Jazzar; do governador Romeu Zema; do secretário chefe da Casa Civil de Minas Gerais, Marcelo Aro e convidados.

A mostra do fotógrafo libanês Dia Mrad retrata as consequências da explosão que assolou o centro de Beirute, capital libanesa, em 2020.

SOBRE “BEIRUTE, O CAMINHO DOS OLHARES”

A jornada reveladora de Dia Mrad começou na manhã de 5 de agosto de 2020 – uma peregrinação pelos restos pulverizados da cidade -, confirmou uma verdade insondável, que Beirute foi dizimada. Essa jornada deu o tom para um novo capítulo na obra de Mrad, que destaca uma ligação emocional com seu tema principal, a arquitetura da capital libanesa. Depois de passar anos capturando a realidade construída na cidade, ela estava agora nua e exposta. Sucumbindo ao seu ofício, Mrad passou a capturar sua nova realidade.

PROFESSORES LANÇAM LIVRO SOBRE A IDENTIDADE DO LÍBANO

Os professores Miguel Mahfoud e André Miatello, lançam também no dia 3 de agosto (quinta-feira) às 19h no Teatro José Aparecido da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, em Belo Horizonte, o livro: “Coexistência como identidade: a neutralidade do Líbano”. O evento terá a presença da embaixadora do Líbano, Carla Jazzar e do embaixador Carlos Duarte, secretário de África e Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores, além dos professores: Dr. Danny Zahreddine, Dr. Guilherme Di Lorenzo Pires, Dr. Igor Pinho dos Santos e Dr. Youssef Alvarenga Cherem.

O livro é organizado pelos professores Miguel Mahfoud e André Miatello, contendo 16 artigos de especialistas do Líbano, Brasil, Estados Unidos, Egito, Itália e Argentina. Seu objetivo é contribuir com o atual debate internacional sobre a identidade do Líbano como coexistência multicultural e multirreligiosa e seu decorrente estado de neutralidade – reconhecido pela comunidade local e internacional como fatores determinantes para um enfrentamento da crise econômica e política em curso, favorecendo o protagonismo do País dos Cedros na constante e tensa construção da paz regional e mundial.

Os autores são oriundos de diversos grupos religiosos constitutivos da complexa sociedade libanesa (cristãos, muçulmanos, drusos etc) e advindos de diversos campos do saber: História, Direito, Filosofia, Relações Internacionais, Sociologia, Diplomacia, Educação.

Os artigos do livro abordam pontos-chaves da identidade e protagonismo sociopolítico libanês nas relações internacionais, inclusive a importância do reconhecimento da neutralidade pela comunidade internacional como fator de desenvolvimento interno e de paz internacional.

Serviço:

Galeria de Arte Paulo Campos Guimarães – Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, Praça da Liberdade, 21, Funcionários – BH

Teatro José Aparecido da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, Praça da Liberdade, 21, Funcionários – BH