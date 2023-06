Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, cometeu uma nova gafe nessa quinta-feira (22) ao se encontrar com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na Casa Branca, em Washington.

No começo da cerimônia, durante a execução do hino nacional indiano, Biden levou a mão ao peito em sinal de respeito, como se a canção que estivesse sendo tocada fosse dos EUA.

Posteriormente, após perceber o erro, o líder norte-americano começou a abaixar o braço lentamente.

Na última sexta-feira (16), Biden havia cometido outra gafe. Durante uma participação no The National Safer Communities Summit (Cúpula Nacional de Comunidades Mais Seguras), ele terminou seu discurso dizendo “God Save The Queen”, que, em tradução livre, significa “Deus salve a Rainha”.

O momento viralizou nas redes sociais e confundiu quem acompanhava a fala na Universidade de Hartford, em Connecticut.

A frase “God Save The Queen” é popular entre os britânicos e constava no hino do Reino Unido durante os 60 anos de reinado de Elizabeth II.

Como o título e os trechos da canção são adaptados conforme o gênero do atual monarca, os britânicos voltaram a cantar “God Save The King”, ou seja, “Deus salve o Rei”.

Com informações da CNN Brasil