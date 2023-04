Amor espontâneo pelo próximo. Assim é definido o altruísmo pelo dicionário online Michaelis. Para o casal mineiro Pollyana e Leandro Gontijo, essa pequena palavra tem um significado ainda maior, que se materializa em ações de voluntariado dentro do Projeto Criança Feliz Angola.

“Somos voluntários desse projeto desde 2020, quando participamos pela primeira vez das ações em Lubango, cidade a cerca de 1h de voo de Luanda, em Angola, apadrinhando crianças e fazendo atendimentos na área da saúde. Neste ano, voltamos para lá com esse mesmo enfoque, de promover um cuidado assistencial, principalmente cirúrgico”, explica Pollyana, que é enfermeira e CEO do Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica (IMCP).

Segundo o Dr. Leandro Gontijo, cirurgião plástico e diretor médico do IMCP, um dos principais problemas de saúde pública da região são as queimaduras, uma vez que as condições precárias das moradias locais, com fogareiros improvisados no chão para preparar os alimentos, favorecem a ocorrência de muitos acidentes.

“Selecionamos algumas crianças que tiveram queimaduras para operá-las, porque lá não tem especialista em cirurgia plástica. Essa foi a primeira vez que as crianças tiveram acesso a um cirurgião plástico dentro do Hospital Geral de Lubango”, destaca o médico.

Durante os 17 dias em que estiveram na África, Pollyana e Leandro se depararam com muitos desafios. “O maior deles foi com relação aos materiais e equipamentos especializados para cirurgia plástica e também ao acompanhamento dessas crianças. Como não tem cirurgião plástico no hospital, tivemos dificuldade para continuar o tratamento. Por isso, nós pretendemos voltar”, explica a enfermeira.

Uma das crianças atendidas, aliás, tornou-se um verdadeiro símbolo da ação voluntária do casal. A pequena Eva, vítima de queimaduras que restringiam seus movimentos dos braços, do pescoço, entre outras várias sequelas, foi a personagem principal de um vídeo que viralizou nas redes sociais. “Foi a cirurgia mais desafiadora da minha carreira. Já fiz mais de 2 mil cirurgias e, pela complexidade, a dela foi a mais desafiadora. Mas graças a Deus deu tudo certo”, comemora.

Ao voltar para casa, engana-se quem pensa que o sentimento do casal é de dever cumprido. “A sensação é de que não estamos fazendo nada mais do que nossa obrigação. Deus tem nos dado tanto, acesso à educação, ao estudo… Então, para a gente, estamos retribuindo tudo que Deus tem feito para nós”, diz Pollyana.

Quem também quiser conhecer o projeto Criança Feliz Angola pode acessar o site criancafelizangola.org. Para contribuir, é possível apadrinhar uma criança com um valor de R$ 150 mensais, suficientes para cobrir seus gastos com escola e alimentação por 30 dias. “Você seleciona a criança que quer apadrinhar e mantém um relacionamento com ela. Ela te manda mensagens, vídeos, você consegue conversar com ela por chamada de vídeo, mandar carta. Você realmente é um padrinho ativo, não só dando dinheiro, mas dando suporte, carinho e atenção”, explica a enfermeira.

Também é possível ajudar pessoalmente, por meio do voluntariado, assim como Pollyana e dr. Leandro. “Temos o coração inclinado ao serviço. Acreditamos que, por meio do nosso talento, podemos ajudar muitas pessoas”, conclui o casal.

SOBRE O CRIANÇA FELIZ ANGOLA

O Criança Feliz Angola é uma organização cristã não governamental, sem fins lucrativos, que tem como objetivo intervir e transformar, por meio de programas de desenvolvimento comunitário, a realidade de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade, que vivem abaixo da linha de pobreza estabelecida pela ONU (cerca de U$ 1,50 por pessoa, por dia). Nascido de uma iniciativa da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, o Criança Feliz Angola foi inaugurado em Lubango, em 26 de agosto de 2014, pelos missionários Anderson e Flávia Costa.

SOBRE O IMCP

O Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica, fundado por Leandro Gontijo (@drleandrogontijo), cirurgião plástico, e Pollyana Gontijo, enfermeira, gestora e PHD em Bioética, nasceu com o intuito de proporcionar uma experiência transformadora para cada paciente que o escolhe. Os atos de acolher, cuidar, respeitar e encantar estão no seu DNA e, no IMCP, o sonho da cirurgia plástica é levado muito a sério por todos os membros da equipe, desde a pré-consulta até o pós-operatório. Com o atendimento centrado na experiência dos pacientes, o propósito do IMCP é transformar vidas por meio da cirurgia plástica.