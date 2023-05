Uma família norte-americana decidiu realizar testes de DNA por “diversão” e acabou descobrindo que o caçula era filho de outro homem. Ao se depararem com o resultado inesperado, Donna Johnson e seu esposo, Vanner, não compreenderam o que poderia ter ocorrido em um primeiro momento, mas depois tiveram um momento de “clareza assustador”: para conceber Tim em 2008, o casal recorreu à fertilização in vitro, e por um erro da clínica, Donna acabou recebendo o esperma de outro homem, não do seu marido.

Em entrevista ao jornal The Sun neste domingo (21), Donna explicou que Tim e seu irmão mais velho, Vanner Jr., de fato tinham diferenças físicas, mas a família acreditava que isso era porque enquanto o primogênito havia herdado olhos azuis e cabelos loiros do pai, o caçula havia puxado os cabelos escuros da mãe.

Segundo a matriarca, os dias seguintes à descoberta foram difíceis. Seu marido se sentia “em estado de choque”, enquanto ela, passava por momentos de depressão. O casal temia que acabasse perdendo a guarda do filho, e só se tranquilizou quando consultou um advogado, que descartou a possibilidade. A notícia foi revelada ao garoto quando ele tinha 12 anos.

“Em outubro de 2020, Vanner levou Tim para tomar sorvete para contar. Quando eles voltaram, abracei nosso filho e disse o quanto o amávamos. Ele ficou muito quieto e disse que também nos amava. Mais tarde, Vanner me disse que, quando deu a notícia, Tim levou alguns segundos para processá-la e disse: “Sério? Acho que gostaria de saber como seria minha aparência com seus genes”, relembrou Donna.

Mais adiante, Tim expressou vontade de conhecer seu pai biológico, e após muita pesquisa, eles concluíram que se tratava de Devin McNeil, que morava a oito horas de distância. Eles se encontraram pela primeira vez em junho de 2021.

“Tentei esconder meu nervosismo quando nós quatro dissemos “olá” para Devin, Kelly e seus filhos, Talon, Paxton e Londyn. Abraçar um estranho com quem fiz um bebê foi surreal, mas um pouco da minha ansiedade se dissipou quando as crianças começaram a brincar (…). Minha ansiedade estava nas alturas, mas Devin e sua esposa Kelly foram adoráveis. Eles entenderam que não haveria uma batalha pela custódia, pois todos acreditávamos que Vanner era o pai de Tim. Só queríamos descobrir como tudo aconteceu e o que fazer”, declarou Donna.

A conclusão é de que a família visitou a clínica de fertilização no mesmo dia, e que o material fornecido por Devin foi utilizado tanto para a recuperação de óvulos de Donna quanto para o implante de embriões de Kelly, gerando seu filho Talon. Após a constatação do erro, Donna e Vanner processaram a clínica, mas decidiram aceitar um acordo judicial.

Hoje, as duas famílias se aproximaram, passando a manter contato e marcando encontros regulares.

“Posso aceitar coisas difíceis e transformar um potencial negativo em um positivo maravilhoso”, disse Devin.

*Pleno.News