Um casal que vive no Estado de Bengala Ocidental, no leste da Índia, está sendo investigado por vender o filho de oito meses para comprar um iPhone 14. As informações são do portal UOL.

O casal decidiu vender o bebê para comprar o aparelho celular e publicar vídeos no Instagram, segundo o jornal Times of India. Eles iriam fazer uma viagem e queriam registrar detalhes dos melhores momentos.

A mãe da criança, identificada apenas como Sathi, foi presa. O pai, Jaydev, está foragido, informou o jornal. O caso começou a ser investigado pela polícia após vizinhos desconfiarem da ausência da criança. Eles teriam questionado os pais, que agiram com “indiferença”.

Os pais alegaram aos vizinhos que o bebê estava com um parente. Desconfiados, os vizinhos procuraram um político local, o vereador Tarak Guha. Ele prestou queixa na polícia. A polícia conseguiu localizar o bebê, que estava com uma mulher em Khardaha, uma cidade de Bengala Ocidental. A mulher que comprou a criança também foi presa.

A investigação da polícia também mostrou que Sathi e Jaydev são pais de uma menina de sete anos e já teriam tentado vendê-la. Eles devem responder por tráfico humano.