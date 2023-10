A Ultra Right, cerveja conservadora lançada como alternativa à Bud Light, arrecadou meio milhão de dólares em apenas 12 horas após lançar uma lata de edição especial com a foto histórica do ex-presidente Donald Trump.

Segundo a Gazeta Brasil, a foto, tirada em agosto, foi a primeira de um ex-presidente dos Estados Unidos sendo indiciado.

Seth Weathers, CEO da Conservative Dad’s Ultra Right Beer, lançou a lata de colecionador em oposição às acusações feitas contra Trump, que busca a reeleição em 2024. A lata não será mais vendida após 1º de outubro.

Weathers disse à FOX Business que as vendas de cerveja foram equivalentes a mais de cinco cargas de latas de trator. “Sabíamos que as pessoas iriam enlouquecer com essas latas de colecionador, mas não tínhamos ideia de que a resposta seria tão maluca”, disse ele em um comunicado à imprensa.

As vendas devem chegar a US$ 2 milhões até o final do dia 2 de outubro, quando a edição especial sair do mercado. Dez por cento das vendas serão doadas para a defesa legal do Partido Republicano da Geórgia e do Fundo de Defesa Legal David Shafer.

“As vendas aumentaram desde o momento em que lançamos”, disse Weathers. “Com mais de US$ 1 milhão em vendas de cerveja e mercadorias, arrecadamos mais de US$ 50.000 para a defesa legal dos eleitores de Georgia Trump e do Partido Republicano da Geórgia.”

Desde seu lançamento em abril, a Ultra Right continua a crescer em popularidade entre os consumidores de cerveja conservadores. Nas primeiras duas semanas no mercado, a cerveja ultrapassou um milhão de dólares em vendas.