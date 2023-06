Depois que Júlio Verne escreveu Viagem ao Centro da Terra em 1864, existem aqueles que acreditam que o planeta é oco. O que será que a China encontrará ao perfurar 10 mil metros? O país tem alguns objetivos e está investindo muitos recursos nessa empreitada para obter recursos valiosos e lucrar.

De acordo com o Diário do Brasil Notícias, semana passada foi anunciado que a China havia concluído a construção de uma plataforma offshore que pesa cerca de 12 mil toneladas para lidar com o projeto de perfuração. O país está usando equipamentos de 2 mil toneladas que consistem em brocas e tubos de alta tecnologia.

O processo está sendo feito na Bacia de Tarim, que é na região de Xinjiang, uma área autônoma e Uyghur do país. Vale ressaltar que é um ambiente rico em petróleo e fica no meio do deserto de Taklamakan.